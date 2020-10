Ceara directeur d’une PSG Academy au Brésil

Joueur du PSG entre 2007 et 2012, Marcos Ceara a surtout fait sa carrière au Brésil où il a écumé les clubs de son pays. Très bien implanté dans ce grand pays d’Amérique du Sud, c’est donc tout naturellement que l’ancien latéral droit a été nommé Directeur du nouveau centre de la Paris Saint-Germain Academy au Brésil, à Belo Horizonte. En effet, le club de la capitale vient d’annoncer que Ceara allait représenter les Rouge et Bleu dans l’éternel pays d’avenir. “Aujourd’hui directeur d’un des centres de la Paris Saint-Germain Academy au Brésil, Marcos Ceará aura de nouveau à cœur de porter haut les couleurs du Paris Saint-Germain, cette fois dans son pays Natal, de transmettre les valeurs du club et partager toute son expérience avec les jeunes générations de footballeurs de Belo Horizonte“, indique le club dans un communiqué.

L’ancien Parisien s’est d’ailleurs exprimé sur sa nouvelle mission avec le PSG : “J’ai eu la chance de faire une carrière professionnelle, de découvrir l’Europe, et d’apprendre énormément de choses en évoluant au Paris Saint-Germain. J’ai même eu l’honneur d’être le capitaine de cette formidable équipe. Aujourd’hui, ce projet va me permettre à mon tour de transmettre la culture, la philosophie et la méthodologie d’entraînement du Paris Saint-Germain à des centaines de jeunes Brésiliens. C’est un rêve pour moi d’avoir l’opportunité de partager cette expérience, tout en étant accompagné au quotidien par le Paris Saint-Germain. La Paris Saint-Germain Academy c’est un lieu d’apprentissage, de plaisir. L’objectif c’est que les enfants s’amusent, passent de bons moments, tout en progressant footballistiquement et en apprenant de nombreuses valeurs de vie. Je suis fier de faire partie de ce projet, et de prolonger mon histoire personnelle avec le club.“