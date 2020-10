Cette saison pourrait être la dernière de Mbappé et Neymar au PSG (LP)

Neymar et Kylian Mbappé sont encore sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG. La priorité des dirigeants parisiens sera de prolonger ses deux superstars. Mais comme le rapporte le Parisien, cette saison 2020-2021 pourrait être la dernière du Brésilien et du Français au PSG. Mbappé et Neymar ont une envie pour leur possible dernière saison parisienne, remporter la Ligue des Champions le 29 mai 2021. En ce qui concerne les prolongations, celle la plus problématique concerne Kylian Mbappé. Le PSG souhaiterait le garder encore longtemps mais Mbappé “se méfie d’un accord qui le lierait encore plusieurs saisons sans avoir la liberté de partir. […]Pour l’instant, les négociations entre les deux parties pour étendre le bail de Mbappé n’ont pas abouti. Il existe peu de chances qu’un retournement de situation intervienne“, assure Le Parisien.

Kylian Mbappé n’a pas une farouche envie de prolonger assure le quotidien francilien sur son site internet. Un raison qui pourrait pousser le PSG à le vendre l’été prochain, plutôt que le perdre libre en 2022. Les raisons de ce choix ? “Le niveau de la Ligue 1 et la crainte de s’y sentir à l’étroit“. Les deux clubs qui pourraient l’accueillir se nomment Le Real Madrid ou Liverpool. Le FC Barcelone serait également intéressé mais il n’a pas les faveurs de Mbappé. La Juventus est aussi intéressée, mais elle “part de loin, très loin“. En ce qui concerne Neymar, le Brésilien ne serait pas contre renouveler son contrat avec le PSG mais “pour l’instant, les pourparlers n’ont pas commencé, au grand dam du clan brésilien.” Neymar se sent bien en France et au sein du PSG conclut le quotidien francilien.