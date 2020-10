Charles Talar nous a quittés

Le PSG a perdu une de ses figures historiques, Charles Talar. Une triste nouvelle rapportée par Jérôme Touboul via Twitter. Ancien éditeur et producteur, Charles Talar était arrivé au PSG en 1973 avec Daniel Hechter, Jean-Paul Belmondo, Guy Bossant, Jacky Bloch et Francis Borelli. Il a été membre du comité directeur du PSG et administrateur de la SAOS. Le gang des « chemises roses » a encore perdu une de ses figures. Canal Supporters adresse ses plus sincères condoléances en ce moment de deuil et témoigne tout son soutien à la famille et aux proches.

Sur son site internet, le PSG a rendu hommage à cette figure emblématique de l’histoire du club de la capitale et a présenté ses condoléances à la famille de Charles Talar . “À sa femme Danielle, à son frère Simon, à toute la famille et aux proches de Charles Talar, la communauté du Paris Saint-Germain transmet toutes ses pensées d’amitié et de réconfort. Le Club n’oubliera jamais le rôle essentiel joué par Charles pour lui permettre de trouver un nouveau souffle et de devenir ensuite une place forte du football français et européen.”