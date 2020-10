Chelsea négocie avec Tottenham pour un prêt de Rudiger

Pour renforcer sa défense centrale, le PSG penserait à Antonio Rudiger. Plus en odeur de sainteté à Chelsea, l’international allemand plairait à Thomas Tuchel qui pousserait en interne pour récupérer Rudiger. Mais le joueur envisagerait de rester en Angleterre en cas de départ de Chelsea. Selon les informations de Sky Sport Allemagne, le club londonien négocie actuellement avec Tottenham pour une arrivée de Rudiger au Spurs. Le média sportif indique que Chelsea serait prêt à accepter un prêt pour son défenseur. Mais Sky indique également que le PSG est toujours dans la course. Le club de la capitale et Chelsea auraient d’ailleurs officiellement entamé des discussions pour un prêt avec option d’achat. Sky Allemagne conclut en indiquant que l’AS Roma – son ancien club – et l’Inter Milan seraient également sur les rangs.