Choupo-Moting brille avec le Bayern contre une équipe de 5e division

Ce n’était qu’un premier tour de la Coupe d’Allemagne (DFB-Pokal) en retard contre le très modeste FC Düren (D5), le FC Bayern n’a donc pas tremblé et s’est imposé 3-0 grâce à un doublé d’Eric Maxim Choupo-Moting (homme du match). L’ancien attaquant du PSG de 31 ans a donc réussi ses débuts sous son nouveau maillot en marquant deux fois (24e, 75e) et en provoquant un penalty (35e), que Thomas Müller a converti. “Je me sens à 100% au Bayern Munich”, a déclaré Choupo-Moting, non sans fierté au micro de Sport1. Mais l’international camerounais sait qu’il sera une doublure : “J’ai un immense respect pour Lewy. Si je n’obtiens mon temps de jeu qu’après lui, ce n’est pas grave. Et si on joue ensemble, tant mieux. Je vais essayer de jouer le plus possible”, a commenté le natif de Hambourg.

Le XI de départ du FC Bayern : Nübel – Sarr, Süle, Boateng, Davies – Roca, Martínez – Musiala, Müller, Costa – Choupo-Moting. https://www.youtube.com/watch?v=D50Pr3-TibM