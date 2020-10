Choupo-Moting fait officiellement ses adieux au PSG

C’est une drôle d’histoire qui aura uni le Paris Saint-Germain à Eric Maxime Choupo-Moting. Alors que le joueur est arrivé à la surprise générale dans les dernières heures du mercato, et qu’il a souvent été raillé pour ses incroyables manqués, il est devenu un soir d’août 2020 le héros des supporters parisiens. Grâce à son entrée en jeu décisive face à l’Atalanta Bergame en quart de final de la Ligue des Champions (une avant dernière passe décisive et un but), l’Allemand aura marqué l’histoire récente du PSG. En fin de contrat après le “Final 8”, le club et le joueur n’auront pas trouvé d’accord pour prolonger, et ce dernier s’est retrouvé libre de tout contrat.

Sur le point de signer pour deux ans au Bayern Munich, Choupo-Moting a tenu à faire ses adieux au PSG et à remercier les supporters sur son compte Instagram personnel.

“Un grand merci à tout le club @psg , mes coéquipiers, le staff technique, les dirigeants et bien-sûr les supporters ! C’était un grand plaisir qui restera inoubliable pour moi !”