Cinq maillots du PSG portés hier à remporter

“ALL – Accor Live Limitless”, sponsor majeur du PSG, offre cinq maillots

“de seconde main” inestimables, portés hier à Istanbul par les joueurs parisiens Neymar Jr, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Marquinhos et Presnel Kimpembé, via un concours international pour les fans du club. “Il s’agit des tous nouveaux troisièmes maillots de la saison 2020-21, portés pour la première fois hier à l’occasion du match européen à Istanbul. Ces maillots de seconde main sont uniques et seront à gagner sur la plateforme de référence de la mode d’occasion, Vestiaire Collective (voir ici)“, explique le communiqué de presse. “Pour cela, il suffit de s’inscrire sur la plateforme Vestiaire Collective et d’ajouter le maillot de son choix dans la wishlist.” Les cinq vainqueurs seront tirés au sort le 3 novembre. Bonne chance à ceux qui participeront à ce concours proposé par ALL.