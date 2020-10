Cissé : “Kean ? Jouer à côté de Mbappé alors qu’on vient d’arriver, c’est compliqué !”

Le Paris Saint-Germain s’est largement imposé sur la pelouse de Nîmes (4-0) dans le cadre de la 7e journée de la Ligue 1 Uber Eats. Les joueurs parisiens ont été très dominants lors de cette rencontre puisqu’ils ont tiré… 30 fois au but ! C’était aussi une soirée particulière, puisque c’était les grands débuts de Moise Kean et de Rafinha sous les couleurs Rouge & Bleu. Si le Brésilien a bluffé bon nombre d’observateurs par sa qualité de jeu, le jeune italien a lui un peu plus souffert devant le but.

Mais le consultant de la chaîne L’Équipe, Djibril Cissé, trouve “des excuses” au match de l’attaquant et estime qu’il est “compliqué de jouer à côté de Mbappé” pour une première.

“Je trouve des excuses au match de Moise Kean. Déjà Rafinha est au coeur du jeu, donc c’est plus facile pour lui de toucher le ballon et d’être juste techniquement car il est très fin. Kean a joué à côté de Mbappé, il n’y a ni Neymar ni Di Maria, donc l’homme qu’on doit toucher le plus dans le jeu, de manière inconsciente, c’est Mbappé pour qu’il fasse la différence ! Donc on oublie un peu Kean ! Qu’on le veuille ou non, c’est son premier match. Il lui faut du temps ! (…) De jouer à côté de Mbappé, alors qu’on vient d’arriver et qu’on ne connait pas le groupe, c’est compliqué et on sait qu’on ne va pas beaucoup toucher de ballon… Et si lui en plus oublie de temps en temps de le servir en retrait… C’est encore plus compliqué !“