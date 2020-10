Colin Dagba et l’objectif Équipe de France

Ce lundi soir, l’Équipe de France espoir affrontait la Slovaquie dans le cadre des éliminatoires à l’Euro. Notamment grâce à un grand Alban Lafont dans la cage, les Bleuets l’ont emporté sur la plus petite des marges (1-0). Bien installé à son poste de latéral droit des U21, Colin Dagba a joué les 90 minutes de cette rencontre. Et au sortir de ce succès étriqué, le titi parisien a fait part de ses hautes ambitions en sélection pour la suite au micro de Canal+.

Ambitieux, Colin Dagba l’est logiquement. Surtout qu’il n’y a pas non plus foison de solutions à son poste de latéral droit actuellement chez les A : “Les A ? j’y pense dans un coin de ma tête. Je suis patient mais ça a toujours été un objectif d’aller en équipe de France A. On se dit qu’il y a de l’espace quand on voit que Dubois a eu le Covid et que c’est un arrière gauche qui a été appelé (Ferland Mendy, NDLR). On se dit qu’il y a forcément la place. Je ne vais rien lâcher pour atteindre mon objectif .”