Courbis : “Leonardo a dû frôler la cécité quand il a vu la feuille de match !”

Avec le recrutement de Danilo Pereira, sentinelle par excellence, et le départ de Thiago Silva, chacun pensait que Thomas Tuchel allait tourner la page et ne plus remettre Marquinhos au milieu de terrain. Encore moins pour un match contre Dijon, alors que le Brésilien revient de blessure, tout en plaçant Danilo Pereira en défense centrale. Une décision qui a rendu hilare Rolland Courbis en pensant à la réaction de Leonardo. Mais le technicien redoute que l’entraîneur allemand ait ainsi fragilisé Danilo Pereira, à peine arrivé au PSG.

“Je me mets à la place de Leonardo, il a dû frôler la cécité quand il a vu la feuille de match ! A vouloir à tout prix aligner Marquinhos au milieu, Thomas Tuchel va finir par faire jouer le kiné du PSG en défense centrale !“ plaisante Rolland Courbis dans Le Parisien. “Même un muet aurait retrouvé la parole pour parler de ces drôles de choix. […] Tuchel a rajouté Danilo à la liste des milieux qui voient Marquinhos leur passer devant et qui se posent des questions sur ce qu’ils font là. Leonardo doit s’arracher les cheveux. Il imaginait sans doute qu’en laissant partir Thiago Silva, Marquinhos ne jouerait plus au milieu. J’ai l’impression que ce n’est pas comme ça que Tuchel voit les choses !”