Courbis : “Numéro 9 n’est pas le poste de Kylian Mbappé”

Hier soir, le PSG s’est incliné au Parc des Princes face à Manchester United (1-2) pour son entrée en lice en Ligue des Champions 2020-2021. Avec l’absence de Mauro Icardi, Thomas Tuchel avait décidé de placer Kylian Mbappé au poste de numéro 9. Un échec selon plusieurs observateurs comme Rolland Courbis, qui estime qu’attaquant de pointe n’est pas le poste de prédilection du numéro 7 parisien.

“Quand tu as la chance d’avoir Neymar et Mbappé dans ton effectif et que contre l’Atalanta, Leipzig tu n’as ni Neymar, ni Mbappé qui marquent, pareil contre le Bayern, c’est problématique, note Courbis sur RMC. Hier encore tu enchaînes un quatrième match sans but pour ces deux joueurs. […] Quand tu mets Mbappé en numéro 9, on ne va pas le mettre encore 50 fois au poste de numéro 9, ce n’est pas son poste. C’est se servir de 20% de Mbappé en le mettant en numéro 9. Essayons d’être un peu moins têtu. Après on ne va pas taper sur l’ambulance.“