Crivelli : “C’est surtout Demba Ba qui est ravi de jouer le PSG”

En affrontant demain (18h55) Istanbul Basaksehir en Ligue des champions, le PSG va retrouver des vieilles connaissances comme Demba Ba (35 ans) et Enzo Crivelli (25 ans), l’attaquant passé par Bordeaux, Bastia, Angers et Caen. Ce dernier n’est d’ailleurs pas emballé de jouer le PSG, il voulait de la nouveauté.

“J’étais déçu de ce tirage. J’ai déjà joué le PSG plusieurs fois. J’aurais préféré le Real Madrid ou le Barça. Après, toute ma famille est pro-Marseille. Mon papa a joué en amateurs à l’OM, mon frère Anthony jusqu’en CFA. Ma grand-mère vit encore à Marseille. C’est surtout mon coéquipier Demba Ba qui est ravi. Il est fan du PSG. Ça ne l’avait pas empêché de les éliminer avec Chelsea. (Sourire.) Il se souvient d’ailleurs très bien de son but* !” commente Enzo Crivelli dans le journal L’Equipe. le Franco-algérien promet que le champion de Turquie ne fera pas de la figuration dans ce groupe où l’on trouve Leipzig, leader de la Bundesliga, Manchester United et le PSG : “La saison dernière, c’était pareil, on n’était pas favoris de notre groupe en C3 et on termine premiers. L’idée est de prendre de l’expérience. J’ai toujours cet esprit guerrier. On ne part jamais battus.”

*Le 8 avril 2014, Chelsea éliminait le PSG en quarts de finale de la Champions League à la 87e minute (1-3, 2-0) sur un but de Demba Ba.