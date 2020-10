Dagba : “Avec tous les matches qui arrivent je sais que j’aurais ma chance”

Remplaçant au coup d’envoi, Colin Dagba a remplacé Raphinha à l’heure de jeu. Le latéral droit qui s’est montré décisif, offrant une passe décisive à Pablo Sarabia sur le quatrième but parisien. Au micro de Téléfoot, Dagba s’est réjoui de cette passe décisive mais a surtout voulu retenir la victoire sur la pelouse de Nîmes (0-4).

“Ça fait toujours plaisir de réaliser une passe décisive pour Pablo qui marque un superbe but, se réjouit Colin Dagba. Avec la victoire ces vraiment important ce soir. Il n’y avait que 1-0 à la pause donc il fallait marquer un deuxième but pour se mettre à l’abri. Avec le carton rouge, on a aussi eu plus d’espace. En fin de match on a poussé et on a été récompensé. Mon entrée en milieu offensif avant de redescendre ? C’est un réajustement du coach, ce sont des questions qu’il faut poser au coach. Mais ça m’a permis de manger plus la ligne et de faire plus d’appel tranchant.“

Colin Dagba qui s’est ensuite penché sur son futur temps de jeu avec l’enchaînement des matches. “Avec tous les matches qui arrivent je sais que j’aurais ma chance, que ce soit en titulaire ou en remplaçant. Avec les cinq remplacements, je suis plus amené à rentrer. Je sais que j’aurais ma chance que ce soit en Ligue 1, en Coupe ou bien en Ligue des Champions. Je vais tout donner pour montrer mes qualités au coach.”