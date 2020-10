Dagba et Herrera présents à l’entraînement du PSG

À la veille du déplacement sur la pelouse du Nîmes Olympique (7ème journée de Ligue 1), l’entraîneur du PSG – Thomas Tuchel – a dressé une longue liste d’absence : Ángel Di María, Layvin Kurzawa, Marquinhos, Marco Verratti, Julian Draxler, Mauro Icardi, Thilo Kehrer, Ander Herrera, Danilo Pereira et Juan Bernat.

Ce jeudi après-midi, les joueurs du PSG ont effectué un entraînement au Camp des Loges avec notamment le retour de certains internationaux. C’était notamment le premier entraînement de Moise Kean avec ses nouveaux coéquipiers. De son côté, Danilo Pereira a effectué une séance individuelle et “devra rester éloigné du reste du groupe en attendant les résultats de ses tests”, comme l’a précisé le PSG sur son site internet. Pour rappel, la nouvelle recrue parisienne a été en contact en sélection portugaise avec Cristiano Ronaldo, testé positif à la Covid-19.

Annoncés incertains avant la rencontre, Ander Herrera (positif à la Covid-19 la semaine passée) et Colin Dagba (qui était dans l’attente d’un nouveau test négatif) ont effectué la séance collective avec le groupe parisien. De retour de sélection, Presnel Kimpembe, Mitchel Bakker, Alessandro Florenzi, Idrissa Gueye et Leandro Paredes étaient également présents au Camp des Loges. Enfin, Kylian Mbappé et Neymar Jr étaient absents lors de cette séance en live. Les deux Parisiens devraient sûrement être ménagés face à Nîmes afin d’être en forme face à Manchester United (mardi 20 octobre). Le groupe présent à l’entraînement a notamment effectué un footing, des échauffements et certains ateliers avec ballon. Pour rappel, Ángel Di María et Layvin Kurzawa sont suspendus pour la rencontre face aux Nîmois.

Les joueurs parisiens présents à la veille de Nîmes / PSG