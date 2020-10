Dagba : “M’imposer à Paris, c’est un rêve pour moi”

Véritable produit du centre de formation du PSG, Colin Dagba (22 ans) est devenu un joueur à part entière de l’effectif professionnel. À l’image de Presnel Kimpembe, il fait partie des joueurs qui ont réussi à s’imposer dans le groupe pro. Mais le latéral droit a vu quelques stars internationales passer dans le vestiaire parisien. Et c’est d’ailleurs un joueur avec qui il était en concurrence à son poste qui l’a particulièrement marqué ces dernières années : Daniel Alves.

“Je dirais Dani Alves et Gianluigi Buffon. Tu sens qu’ils ont de l’expérience, ils sont à l’aise dans le vestiaire. Ils prennent de la place d’une certaine manière. Ce sont des mecs qui ont marqué l’histoire du foot, qui ont gagné. Les voir dans ton vestiaire, c’est incroyable, s’émerveille Colin Dagba. Dani Alves me donnait beaucoup de conseils sur le terrain, sur mon placement offensif et surtout défensif, raconte Dagba dans une interview accordée à So Foot. Par rapport à mon adversaire direct. Il insistait sur le fait que je devais savoir où mes coéquipiers se situaient permanence. Il y avait juste à le regarder faire à l’entraînement.“

Dans ce long entretien, Colin Dagba a aussi évoqué son attachement au PSG. Alors qu’il était convoité par le Bayern Munich cet été, le défenseur a fait le choix de rester dans son club formateur. Comme il l’explique, son désir est de s’imposer définitivement chez les Rouge et Bleu.

“Depuis que je suis arrivé, j’ai toujours senti de la confiance de la part du club, du président, de Leo ou du coach. M’imposer à Paris, c’est un rêve pour moi, confie Dagba. Quand je vois Presnel Kimpembe avec le brassard, ça me booste aussi.“