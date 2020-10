Dagba : “Mon objectif a toujours été de m’imposer au PSG”

Installé en équipe de France espoirs, le latéral droit du PSG Colin Dagba entend bien participer aux Jeux Olympiques en 2021. “C’est un objectif” comme il l’a confié au Late Football Club. Comme celui d’aller à terme en équipe de France A. En attendant, c’est au PSG que le titi doit faire ses preuves pour y prétendre. “Mon objectif a toujours été de m’imposer au Paris Saint-Germain. Après ils m’ont toujours donné ma chance et je sens la confiance du club aussi. Après si ça se bouche, si on n’a plus confiance en moi, il faudra envisager de partir. Mais j’ai toujours senti cette confiance au club et je suis content ici. Ma relation avec le coach ? Toujours la même. Je ressens toujours la même confiance de sa part. Je donnerai toujours tout pour lui sur le terrain. L’approche du Bayern ? Non, il n’y a pas de regrets. Il y a eu des discussions avec mon agent, on s’est entretenu et on a préféré rester au PSG. Chaque année, il y a toujours de la concurrence, on a tous envie de jouer, ça c’est sûr. Là il va y avoir un enchaînement des matches avec la Ligue des Champions qui arrive donc j’aurai forcément ma chance et je vais le démontrer sur le terrain.“

Colin Dagba s’est aussi souvenu du Final 8 européen à Lisbonne et de la finale PSG-Bayern au micro de Canal+ : “Franchement, on se dit que c’est le moment de tout donner, de tout lâcher. Après on ne réalise pas forcément au début, même sur le banc on ne réalisait pas. On a montré qu’on avait la capacité et la qualité pour y aller. Il va falloir y revenir.“