Daniel Lorenz : “La saison dernière, j’avais écrit à Leonardo à propos de Danilo”

Dans les dernières heures du mercato, le PSG a annoncé l’arrivée en prêt – avec option d’achat – de Danilo Pereira (29 ans) en provenance du FC Porto. La signature du milieu de terrain portugais est annoncée comme une bonne nouvelle en raison de son profil de jeu qui devrait apporter une plus-value à l’entrejeu parisien. Après s’être exprimé via le journal sportif portugais Record, l’agent de Danilo Pereira – Daniel Lorenz – a accordé un long entretien à Goal.com. Il a notamment dévoilé que des contacts avaient déjà eu lieu entre les différentes parties lors du mercato 2019.

“Déjà la saison dernière, j’avais écrit à Leonardo au sujet de Danilo car je pensais qu’il pouvait être un bon joueur pour le PSG. Ça n’avait pas été possible, du coup cette année je suis revenu à la charge. Mais là encore, on m’a répondu : “Merci, mais pour l’instant nous n’avons pas besoin de lui.” Jusqu’à la semaine dernière, on n’avait pas de nouvelles. On recherchait une bonne équipe dans un top club et on s’est dit que nous allions lancer la deuxième vague pour voir quel club pourrait prendre Danilo, a déclaré Daniel Lorenz (…) Il a joué beaucoup de matches de Ligue des champions et je me suis dit que ce serait parfait pour le PSG et qu’il fallait revenir vers eux pour leur rappeler les qualités du joueur.”

Dans cet entretien, l’agent de Danilo Pereira est revenu sur ce prêt assorti d’une option d’achat peu élevée (16M€). “J’ai une bonne connaissance de ce qui se passe au club (de Porto), et de ses besoins. Le président [Jorge Nuno Pinto da Costa] disait que c’était l’une des dernières opportunités pour Danilo de bouger après cinq années au club. Il avait une grosse clause libératoire à 60 millions d’euros. Mais les conditions étaient réunies à ce moment précis pour qu’il parte. Il restait peu de temps et c’était une opportunité pour tout le monde. Si on ne l’avait pas saisie, Porto aurait peut-être fini par demander les 60 M€ plus tard. J’ai expliqué cela au PSG. Ils ont fait un grand travail, a exposé Daniel Lorenz (…) Mais je vous garantis que le transfert notifié à la fin de la saison sera de 16 M€. Ce sera lié à différents facteurs de performance à atteindre, mais je peux vous assurer que ces conditions sont très raisonnables et que cela arrivera de façon quasi-certaine. Danilo sera un joueur du PSG définitivement.”