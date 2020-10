Danilo Pereira disponible pour United, test pour tous demain (LP)

Recrue de dernières minutes du mercato parisien, Danilo Pereira n’a pas encore pu jouer avec le PSG. En effet, le milieu de terrain a directement rejoint sa sélection après la signature de son contrat avec les Rouge & Bleu. Avec le Portugal, il a été en contact avec Cristiano Ronaldo – testé positif à la Covid-19. Danilo Pereira était le cas contact de CR7 et dû s’isoler à son retour à Paris et don manquer le match contre Nîmes ce week-end (0-4). Comme révélé plus top dans la journée, Pereira a participé à son premier entraînement ce dimanche après-midi avec ses nouveaux coéquipiers. Comme le rapporte Le Parisien, il “a subi un test PCR qui s’est révélé négatif“. Danilo Pereira postule donc pour une place dans le groupe pour la réception de Manchester United. Avec les absences au milieu de terrain, le Portugais pourrait connaître sa première titularisation avec le PSG. Le Parisien conclut en expliquant que les joueurs parisiens vont passer – demain après-midi – des tests coronavirus sous l’égide de l’UEFA. Le quotidien francilien qui propose un onze probable avec les titularisations de Neymar et Angel Di Maria et probablement Marquinhos qui “peut raisonnablement espérer être disponible après sa petite lésion aux adducteurs.”

Le XI probable du PSG face à Manchester selon Le Parisien : Navas – Florenzi, Marquinhos (ou Diallo), Kimpembe, Kurzawa – Herrera, Danilo (ou Gueye), Rafinha – Di Maria, Mbappé, Neymar.