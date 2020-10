De Sciglio : “J’étais proche du PSG, mais l’accord n’a pas été trouvé entre les deux clubs”

L’hiver dernier, le PSG était à la recherche de latéraux afin de compenser les départs de Thomas Meunier et Layvin Kurzawa, qui arrivaient en fin de contrat le 30 juin dernier. Le latéral belge a bien quitté le PSG, mais le numéro 20 parisien a finalement prolongé son contrat de quatre ans avec le PSG. L’ancien Monégasque qui avait été annoncé dans un possible échange avec Mattia De Sciglio, défenseur de la Juventus Turin. Ce dernier a très longtemps été associé au PSG mais il est finalement resté en Italie. Cet été, il a bien rejoint la France, mais à Lyon où il a été prêté. Dans une interview accordée à Téléfoot la Chaîne, De Siglio est revenu sur l’intérêt du PSG à son égard. “J’étais proche du PSG, mais l’accord avec la Juve est tombé à l’eau. On en a discuté surtout en janvier, mais l’opération n’a pas été faite car les deux clubs n’ont pas trouvé d’accord. Au final, je suis arrivé à l’OL.”