Degorre : “Je ne vois pas en quoi dans un match comme ça Marquinhos est un meilleur 6 que Pereira…”

Le Paris Saint-Germain dispute ce soir son deuxième match de Ligue des Champion et doit impérativement le remporter après un match raté face à Manchester United (1-2). Sur la pelouse de l’Istanbul Başakşehir, Thomas Tuchel devrait de nouveau aligner Danilo Pereira en défense centrale et Marquinhos au milieu de terrain. Un choix qui avait fait réagir de nombreux supporters et suiveurs du club de la capitale. C’est le cas de Damien Degorre, qui estime que le rôle dans le cœur du jeu du Brésilien n’est pas d’une grande utilité face à des équipes comme Dijon ou encore ce soir contre les Stambouliotes. “L’argument de Tuchel de dire que Marquinhos apporte plus dans le contre-pressing que Danilo… Bon… Vraiment c’est nécessaire contre Dijon ?! Et puis dans le pressing, on n’a jamais vu un Marquinhos qui harcelait ou qui se projetait… Je l’ai surtout vu se faire déchirer ! On le voit à un moment face à Dina contre Dijon… Je ne vois pas en quoi dans un match comme ça, Marquinhos est un meilleur 6 que Pereira… Après c’est vrai que c’est son produit, mais bon…”