Degorre : “Si les considérations n’étaient que sportives Tuchel ne serait déjà plus là”

Depuis mardi soir et la triste défaite 1-2 du PSG face à Manchester United, Thomas Tuchel est au cœur des débats. Le technicien allemand est-il pour autant sur un siège éjectable ? Le journaliste de L’Equipe Damien Degorre n’en est pas convaincu. D’autant plus qu’il y a avant tout des considérations financières dans l’histoire.

“Non Tuchel ne jouera pas sa tête à Istanbul, l’échéance est trop rapprochée, c’est la semaine prochaine. Et puis licencier Tuchel et son staff cela ferait des indemnités trop importantes. Si les considérations n’étaient que sportives Tuchel ne serait déjà plus là. L’argument financier est capital. Cette saison avec le Covid et les huis clos le PSG va encore perdre 100M€. Cela après en avoir perdu 140-150 la saison dernière. Le PSG ne peut pas faire n’importe quoi. Evidemment, s’il ne se qualifiait pas pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions ce serait une autre histoire”, a commenté Damien Degorre dans l’EDS. “Aujourd’hui, bien malin de savoir si c’est Leonardo ou Doha qui décide. Dans un premier temps on pensait que c’était Leo puisque Doha l’a nommé pour diriger le sportif au PSG. Mais Leo agace aussi un peu du côté de Doha. Il n’a pas vendu pour 60M€ cet été comme il devait le faire. Après, ce n’est pas parce que vous virez Tuchel que vous avez la garantie de vous qualifier. Vous pouvez tout perdre, les indemnités de licenciement et la qualification. A priori ils ont une chance d’aller en huitièmes, ils n’ont pas non plus un effectif de Pieds nickelés… La piste Allegri ? Je pense qu’il a vraiment envie de reprendre un banc… mais cette piste existera encore en janvier.”