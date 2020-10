Demba Ba : “J’ai été surpris des espaces laissés sur le terrain par le PSG”

Le Paris Saint-Germain s’est imposé dans la douleur ce mercredi en Turquie pour la deuxième journée de la Ligue des Champions face à l’Istanbul Basaksehir (2-0). Une des nouvelles recrues Rouge & Bleu, Moïse Kean, s’est particulièrement illustrée avec deux buts inscrits en deuxième mi-temps. Malgré tout, les Parisiens ont concédé énormément d’occasions et ont laissé beaucoup d’espaces surtout au milieu du terrain.

Le premier surpris de ce déficit tactique a été Demba Ba. L’attaquant stambouliote s’est exprimé sur les ondes de RMC et confirme qu’il ne s’attendait pas à voir une telle désorganisation chez les hommes de Thomas Tuchel.

“Dans notre équipe on aime avoir le ballon au milieu de terrain (…) Mais c’est vrai que j’ai été surpris par les espaces. Déjà en première mi-temps lorsque j’étais en tribune, j’ai été surpris des espaces laissés sur le terrain par le PSG. Et quand je suis rentré en deuxième mi-temps, je me suis placé là où je pouvais recevoir le plus facilement possible et pour attaquer la défense parisienne. Mais c’est vrai qu’il y avait beaucoup d’espace hier et c’est ce qui m’a surpris pour un match de ce niveau en Ligue des Champions…”