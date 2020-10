Demba Ba : “Je supporte le PSG depuis mon enfance !”

Le Paris Saint-Germain arrive en Turquie pour disputer sa deuxième rencontre de Ligue des Champions. Défait par Manchester United au Parc des Princes lors de la première journée (1-2), les hommes de Thomas Tuchel vont devoir réagir face à l’Istanbul Başakşehir. Champion en titre, les Turcs réalisent un début de saison plus délicat (11e après 6 journées). Interrogé par le quotidien Le Parisien, l’attaquant des Stambouliotes, Demba Ba, raconte son amour pour le PSG et est revenu sur son fameux but avec Chelsea contre le club de la capitale en 2014 (2-0).

“Mon but avec Chelsea ? J’ai vécu un moment particulier car je suis né à dix minutes de Paris et que je supporte le PSG depuis mon enfance. Mes frères étaient dégoûtés après l’élimination de Paris. J’avais failli ne pas rentrer chez moi après notre qualification… (…)

Si je suis encore supporter ? Bien sûr! J’ai même proposé au coach adjoint de m’occuper de la séance vidéo avant notre rencontre de Ligue des champions… Il n’y a pas une personne dans notre club qui ait regardé autant de matchs du PSG que moi ! (…)

Est-ce que j’ai été surpris de la défaite du PSG face Manchester United ? Oui car le PSG a toujours été intraitable à domicile lors de la phase de groupe de la C1 . Nous allons aborder cette rencontre avec l’ambition de faire un résultat.“