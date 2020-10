Deschamps ne compte pas prendre en compte le match du PSG pour faire sa composition

Demain, l’Equipe de France affronte la Croatie lors de la quatrième journée de la Ligue des Nations. Un match que pourrait disputer Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe. Mais deux jours après ce match, le PSG affronte Nîmes, premier match d’un marathon de 7 matches en 22 jours. Une raison pour ménager les deux Parisiens face à la Croatie ? Non répond Didier Deschamps. Pour le sélectionneur, la décision ou non de mettre les deux Parisiens sur le banc n’aura aucun lien avec le match du PSG.

“Mbappé et Kimpembe ménagés face à la Croatie ? Je suis désolé mais par rapport à d’autres critères, ils ne rentreront pas en ligne de compte, lance Deschamps en conférence de presse dans des propos relayés par RMC Sport. Il y a un match international à jouer. Après, par rapport à mes décisions vous pourrez peut-être interpréter que si je n’ai pas fait jouer un c’est par rapport au fait qu’il joue vendredi ou je ne sais pas quand, mais ce ne sera pas le cas. Je ferai par rapport à d’autres critères que celui-là.”