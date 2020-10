Di Maria de retour avec la sélection argentine ? (TyC Sports)

Le Paris Saint-Germain et ses joueurs réalisent un début de saison mitigé. Avec trois défaites lors des neuf premiers matches de la saison toute compétitions confondues, les Rouge & Bleu réalisent leur plus mauvais démarrage depuis l’arrivée de QSI dans la capitale. Les défaites face à Marseille et Manchester United n’ont particulièrement pas été digérées par les supporters ni par les suiveurs du club.

Parmi les déceptions chez les joueurs, on retrouve Angel Di Maria. Absent dans le jeu face aux Red Devils, le numéro 11 parisien a été suspendu pour six rencontres de Ligue 1 suite à un crachat à l’encontre d’Alvaro contre les Marseillais lors du dernier “Clasico” de la Ligue 1. Malgré ces prestations moyennes, “El Fideo” devrait retrouver l’équipe nationale argentine dans les prochains jours. En effet selon les informations du média local TyC Sports, le sélectionneur de l’Albiceleste, Lionel Scaloni, devrait retenir l’ancien madrilène dans sa prochaine liste avec Leandro Paredes pour les rencontres face au Paraguay (12/11) et le Pérou (18/11) dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022 au Qatar.