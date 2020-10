Di Meco : “Leonardo n’a pas les cartes en main dans le dossier Mbappé”

Le mercato estival a rallonge refermé, Leonardo, le directeur sportif du PSG, s’active en coulisse sur les dossiers des prolongations. Et celle qui est prioritaire ces derniers temps pour le Brésilien mène à Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en 2022. Sauf que le crack parisien se laisse le temps de le réflexion mais ne ferme pas la porte à un nouveau bail dans la capitale française. Éric Di Meco estime que c’est Mbappé qui décidera de son avenir et tout cela dépendra des réussites sportives de son équipe.

“Leonardo n’a pas les cartes en main dans ce dossier. C’est normal que ce soit une priorité, je pense que ce serait un mauvais signal de perdre la star française, le champion du Monde. C’est normal qu’il s’attèle sur ce dossier, estime Di Meco sur les antennes de RMC. Je pense que c’est Mbappé qui a les cartes en main. Lui va attendre de savoir ce qu’il va se passer cette saison. Et s’il sent que la Ligue des champions, ce n’est pas à Paris qu’il pourra la gagner, il partira, juge encore Di Meco. (…) Il y a quand même des clubs qui n’ont pas fait beaucoup d’investissements cette année et qui ont beaucoup d’argent. Peut-être qu’ils voudront taper très fort l’année prochaine, explique Di Meco. Mbappé peut être la priorité de beaucoup de clubs. Il va peut-être se dire au bout d’un moment, je suis Parisien, j’aime Paris, mais c’est une question de projet sportif.“