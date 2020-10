Diallo : “On a marqué les buts quand il le fallait”

Le PSG s’est facilement imposé ce soir contre Angers (6-1) en ouverture de la sixième journée de Ligue 1. Pour Abdou Diallo – entré en cours de match – le PSG s’est facilité les choses en marquant dans les moments clés. “Ça fait un moment que je n’ai pas pu enchainer les matches. Je reviens petit à petit et ça fait du bien. J’ai un peu de temps de jeu et j’espère enchaîner plus de minutes pour récupérer du rythme et les sensations, indique Diallo pur la Téléfoot La Chaîne. Quand on est écarté des terrains c’est toujours difficile. Je suis de retour et j’espère faire le taf. On a été plutôt en maîtrise. On a marqué les buts quand il le fallait. Ça nous a félicité le travail. Et puis on a su gérer quand il le fallait.“