Diani : “Je suis très heureuse de jouer pour le Paris Saint-Germain”

Élue joueuse de septembre en D1 Arkema, Kadidiatou Diani est dans une passe extrêmement prolifique. Bien dans sa tête et dans son football, l’attaquante parisienne a accordé un entretien au site officiel du club de la capitale. L’occasion pour elle, notamment, d’évoquer la confrontation face à Montpellier de ce samedi pour le compte de la 4e journée.

“Montpellier est une très bonne équipe, même s’il y a eu beaucoup de changements, ça reste une équipe très compétitive. On va se préparer du mieux qu’on peut pour faire un bon match. On est sur une série de deux victoires consécutives, on espère continuer pour viser les premières places. “

Dans un second temps, Kadidiatou Diani s’est exprimée sur son ressenti personnel en tant que joueuse du PSG. Et l’internationale tricolore ne cache pas son bonheur d’évoluer sous le maillot rouge et bleu : “Je me sens épanouie sur le terrain, depuis quelques temps maintenant. Je suis très heureuse de jouer pour le Paris Saint-Germain et je pense que cela se ressent en match et à l’entraînement. Tout se passe bien pour le moment, pourvu que ça dure !”