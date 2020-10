Diaz et l’arnaque du siècle Antonio Rudiger

Le marché des transferts ferme ses portes dans très peu de temps et rien ne semble bouger concrètement en ce qui concerne le PSG. L’une des rares rumeurs qui est revenue avec le plus d’insistance ces derniers jours mène à Antonio Rudiger, qui n’est plus vraiment en odeur de sainteté du côté de Chelsea. Sous l’impulsion de Thomas Tuchel le PSG aurait proposé un prêt à son homologue britannique qui préférerait, lui, un transfert sec. Une piste que ne valide pas du tout Kevin Diaz sur les ondes de RMC. Pour le consultant c’est simple : si le PSG recrute Antonio Rudiger à Chelsea alors même que Thiago Silva est parti libre vers ce même Chelsea, cela s’apparenterait à une monumentale arnaque.

“Oui, Thomas Tuchel dispose d’un effectif moins étoffé, du moins en nombre, que la saison dernière. Le recrutement doit également être une question d’équilibre. Mais quand je vois que sur les tablettes de notre ami Thomas Tuchel, il y a un certain Antonio Rudiger… On regarde la Premier League… S’il y a bien un joueur que je ne prendrais jamais, c’est bien Antonio Rudiger ! Surtout que tu as laissé filer Thiago Silva à Chelsea. Si, en plus, ils te vendent Rudiger, c’est l’arnaque du siècle, il n’y a pas pire“, s’est exclamé Diaz au micro de RMC.