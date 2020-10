Diaz : “Kylian Mbappé devrait s’inspirer de Ronaldo et d’Henry, et non de Neymar”

Ce vendredi soir, le Paris Saint-Germain n’a fait qu’une bouchée du Nîmes Olympique, sur la pelouse du Costière, pour le compte de la 7e journée de Ligue 1 Uber Eats. Une victoire 0-4 marquée par la prestation XXL de Kylian Mbappé sur le front de l’attaque rouge et bleu, avec un joli doublé à la clé et ce, 48 heures après avoir disputé quasiment l’intégralité du match de la France face à la Croatie. Au micro de RMC, Kevin Diaz s’est montré enchanté par la prestation du numéro 7 francilien.

Ce que Diaz a apprécié, c’est la simplicité du jeu de Kylian Mbappé ce vendredi soir. Le consultant aimerait d’ailleurs qu’il continue sur cette lancée et qu’il oublie quelque peu les divers grigris qui ne rendent pas service à son jeu. Pour Diaz, l’attaquant tricolore devrait d’ailleurs s’inspirer de deux attaquants en particulier : “Kylian Mbappé, en venant au Paris Saint-Germain, ne s’est pas trompé de club, mais il s’est peut-être trompé d’exemple et de partenaire idéal, a déclaré Diaz sur les ondes. À l’époque, il a le choix entre le PSG, et jouer avec Neymar, ou de rejoindre son idole, Cristiano Ronaldo, du côté du Real Madrid. Un Cristiano Ronaldo qui a largement évolué depuis ses débuts à MU où on le voyait faire des gestes un peu inutiles et faire preuve d’un certain manque d’efficacité. Et aujourd’hui, on a l’impression que Kylian Mbappé stagne un peu parce qu’au lieu de se rapprocher de Cristiano Ronaldo, on a l’impression qu’il veut plus se rapprocher d’un Neymar au lieu de travailler ses qualités de vitesse , de puissance et d’efficacité. Neymar est un génie du football, Kylian Mbappé n’a pas forcément ces qualités techniques. Il doit se mettre dans la filière Cristiano Ronaldo / Thierry Henry : simplicité et efficacité.”