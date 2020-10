Dijon pourrait devenir l’équipe qui a joué le plus de matches sans marquer au Parc

Demain soir (21 heures, Canal +) le PSG reçoit Dijon au Parc des Princes dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Une pelouse qui ne réussit pas aux Dijonnais. En effet, comme le rapporte Michel Kollar – historien du PSG sur son site internet Paris.canal-historique – Dijon n’a jamais marqué sur la pelouse du Parc des Princes soit 6 matches et 540 minutes de jeu. C’est la quatrième disette la plus longue de l’histoire pour un adversaire du PSG derrière Auxerre (6 matches et 622 minutes), Guingamp (6 matches et 621 minutes) et Rennes (6 matches et 619 minutes). Si jamais Dijon n’arrive pas à marquer un but dans les 82 premières minutes du match de demain soir, les joueurs de Stéphane Jobard s’offriront ce record peu glorieux.