Direct – FC Nantes / PSG : 0-3

Le PSG poursuit son marathon en Loire Atlantique face au 15e de la Ligue 1, le FC Nantes. Manquent à l’appel Angel Di Maria suspendu (4e match sur 4 à purger en L1), Juan Bernat, Neymar, Julian Draxler, Marco Verratti, Leandro Paredes et Mauro Icardi indisponibles, Alessandro Florenzi laissé au repos à Paris. Sont ménagés sur le banc Presnel Kimpembe et Marquinhos. C’est donc une défense inédite Dagba-Danilo Pereira-Diallo- Bakker qui est alignée devant capitaine Navas. Le milieu de terrain est composé de Herrera, Gueye, Rafinha. Sarabia est à droite. En attaque Kean et Mbappé enchaînent.

Le match

A la 12e minute, sur un corner, la tête de Danilo va au deuxième poteau, Sarabia reprend de volée, ça fracasse le poteau ! Quatre minutes plus tard on assiste à un incroyable loupé de Simon. Le Canari n’avait plus qu’à pousser la balle dans la cage de Navas suite à un centre de Kolo Muani qui avait déposé Abdou Diallo. A la 36e minute, nouvelle alerte sur le but du PSG suite à une mauvaise passe de Diallo, heureusement la frappe de Kolo Muani passe à droite de la cage. A la 41e minute, Sarabia déborde à droite et sert Mbappé qui manque sa frappe. Juste avant la mi-temps, le pied de Mbappé est touché par Traoré lors d’une percussion. L’arbitre ne donne pas penalty. Deux occasions partout, 0-0 au tableau d’affichage à la pause. Et de grosses difficultés en termes de création de jeu.

Seconde période. Ruiz remplace Kean certainement touché. Dès la reprise, Ander Herrera marque (47e) en frappant fort suite à un centre au sol de Mbappé. A l’heure de jeu, Mbappé bénéficie d’un penalty qu’il transforme (65e). Ce qui n’est pas le cas de Bamba qui ne transforme pas un penalty généreux (69e) pour Nantes sur une soi-disant faute de Dagba. Navas s’allonge et repousse. A la 74e minute, Rafinha et Mbappé (avec une petite lourdeur à l’arrière de la cuisse) sortent et sont remplacés par Kurzawa et Fadiga. Il ne reste plus qu’un attaquant : Sarabia… qui marque en piquant la balle au dessus de Lafont suite à une passe de Louza (88e). 3-0 c’est le score final, ce qui parait incroyable étant donné le nombre d’absents au PSG. L’essentiel est acquis. Place maintenant à Leipzig qui de son coté a perdu 1-0 contre Mönchengladbach.

FC Nantes / PSG : 0-3 (0-0)

9e journée de Ligue 1 Uber Eats – Samedi 31 octobre 2020 à 21 heures au stade de la Beaujoire (à huis clos) – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre : H Ben El Hadj – VAR : Delajod et Schneider – Avertissements : Blas (32e), Coco (67e), Dagba (79e) – Buts : Herrera (47e), Mbappé (65e), Sarabia (88e)

FCN : Lafont – Appiah, Abeid, Castelletto, Traoré – Chirivella (Touré 73e), Louza (c) – Coco (Augustin 73e), Blas (Pereira de Sa 84e), Simon (Bamba 25e) – Kolo Muani

: Petric (g), Basila, Walongwa, Edmond, Ndilu. Entraîneur : Gourcuff