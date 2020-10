Direct – Istanbul Basaksehir FK / PSG : 0-0 (Champions League)

Le PSG a besoin d’une victoire à Istanbul, un impératif d’autant plus fort que la semaine dernière le finaliste de la Ligue des champions s’est incliné au Parc des Princes face à Manchester United (1-2). Pour obtenir les trois points, Thomas Tuchel a opté pour une formule très offensive avec grosso modo Neymar à la baguette, Angel Di Maria à droite, Moise Kean et Kylian Mbappé alternant à gauche et en pointe. Ander Herrera et Marquinhos confirmé dans l’entrejeu (alors que Danilo Pereira va rejouer en défense centrale) devront préserver quelques équilibres. Alessandro Florenzi, Presnel Kimpembe et Layvin Kurzawa réintègrent la défense, et Keylor Navas la cage. Pour rappel, Marco Verratti (cuisse), Juan Bernat (genou), Mauro Icardi (genou), et Leandro Paredes sont indisponibles aujourd’hui. Si Idrissa Gueye et Thilo Kehrer sont du déplacement ils sont logiquement sur le banc au coup d’envoi de cette rencontre de la 2e journée de la phase de poules de l’UEFA Champions League au stade Fatih Terim.

Istanbul Basaksehir FK / PSG

Match de la 2e journée de la phase de poules de l’UEFA Champions League ce mercredi 28 octobre à 18h55 au Stade Fatih Terim | Arbitre : Ekberg (Sue) |VAR / Del Cerro Grande et De Burgos Bengoechea (Esp) | Diffuseurs : RMC Sport 1 et Téléfoot | Avertissement : Crivelli (2e)

IBFK : Günok – Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli-Mbombo – Visca, Kahveci, Topal, Türüc, Ozcan – Crivelli.

Remplaçants parmi : Babacan (g), Kivanc (g), Ponck, Ali Kaldirim, Giuliano, Aleksic, Gulbrandsen, Karakus, Kaplan, Ba

parmi : Babacan (g), Kivanc (g), Ponck, Ali Kaldirim, Giuliano, Aleksic, Gulbrandsen, Karakus, Kaplan, Ba Entraîneur : Buruk