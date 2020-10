Direct – Nîmes / PSG : 0-4

Après deux semaines de trêve internationale le PSG retrouve un terrain de Ligue 1 avec un déplacement à Nîmes, dans le cadre de la 7e journée. Pour ce premier match d’un marathon de 7 en 22 jours, Thomas Tuchel compose avec un groupe très amoindri. De quoi rappeler le match à Lens qui s’était traduit par une défaite 1-0 à cause d’une boulette de Marcin Bulka. Entre les retours tardifs des internationaux, les blessures, les cas contacts (Covid) et les suspensions, Thomas Tuchel est contraint de proposer un onze expérimental. Malgré sa participation au Croatie-France mercredi Kylian Mbappé est titulaire en attaque en compagnie de Moise Kean et Pablo Sarabia. Rafinha évolue en meneur de jeu.

Moins de dix minutes et Leandro Paredes se blesse musculairement à la cuisse (ischios-jambiers). Probablement la conséquence d’un match joué trop tôt après un déplacement en Bolivie avec l’Argentine. Quelques minutes plus tard, Loïck Landre plante ses crampons dans les cotes de Rafinha. C’est logiquement rouge pour un jeu très dangereux du défenseur de Nîmes formé au PSG. Le match est heurté, les cartons se multiplient. Deux têtes (Mbappé à la 24e et Herrera à la 29e) manquent de donner l’avantage au PSG, mais c’est à la 32e minute que KM s’en va tromper Reynet parfaitement lancé par Rafinha. Un but dédié au petit Lucas qui lutte contre la maladie. Le gardien gardois multiplient les parades (6) et maintient en vie le Nîmes Olympique. 0-1 à la pause. On assiste après la pause à un attaque-défense. A la 66e minute, une reprise de volée de Florenzi fracasse le poteau de Reynet. Dix minutes plus tard l’Italien trouve l’autre poteau sur une tête. A la 78e minute, Alessandro Florenzi trouve enfin les filets, en reprenant un centre de la tête ! 2-0 pour le PSG. C’est déjà son deuxième but en Rouge & Bleu. A la 83e minute Kylian Mbappé s’offre un doublé d’un plat du pied avant de sortir. En toute fin de rencontre, après une tête de Kean sur la barre, Pablo Sarabia inscrit son but d’une bonne frappe (0-4, 87e). Pas de temps additionnel. Une nette victoire du PSG malgré une kyrielle d’absences. Place au match de Manchester United désormais.

Feuille de match du Nîmes / PSG

Septième journée de Ligue 1 Uber Eats | Vendredi 16 octobre 2020 à 21 heures au Stade des Costières | Diffuseur : Téléfoot | Arbitre : Turpin | VAR : Gautier et Bien | Avertissements : Deaux (6e), Rafinha (18e), Gueye (20e) – Exclusion : Landre (12e)

: Reynet – Burner, Landre, Miguel, Paquiez – Cubas (Martinez 54e), Deaux, Fomba – Eliasson (Majouga 85e), Roux (Arabi 67e), Ripart (Koné 85e) Non utilisés : Dias, Meling, Alakouch, Ahlinvi, Denkey

: Dias, Meling, Alakouch, Ahlinvi, Denkey Entraîneur : Arpinon