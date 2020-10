Direct – PSG / Dijon : 2-0 (Ligue 1 Uber Eats)

Expédier les affaires courantes contre Dijon (20e de la Ligue 1) avant de se replonger dans l’UEFA Champions League et le match mercredi prochain (en Süper Lig, Istanbul BB a passé un 5-1 à Antalyaspor), tel est l’objectif du PSG ce soir. Cela malgré dix défections (Kehrer, Bernat, Gueye, Paredes, Verratti, Icardi, Jesé, Di Maria, Kurzawa, Letellier) et des joueurs à ménager. En fin d’après-midi, le média L’Equipe a rapporté que Marquinhos ne jouerait pas en défense et Danilo Pereira pas à son poste de sentinelle. Une option qui demandait des clarifications techniques. Thomas Tuchel a expliqué au micro de Canal Plus cette inversion des postes en argumentant que le contre-pressing serait mieux mené avec le Brésilien. Une façon aussi d’envoyer une pique à Leonardo, auteur du mercato du PSG.

Dès la 3e minute Moise Kean fait mouche en reprenant du pied droit un bon centre de Mitchel Bakker (1-0). Trois minutes plus tard, grosse boulette de Marquinhos qui donne la balle à un Dijonais devant le but mais sans conséquence… A la 8e minute, franche occasion pour Neymar, une tête sur le poteau puis une reprise à bout portant au dessus de la cage bourguignonne ! Mais c’est Kean qui fait le break à la 23e minute suite à un rush de Neymar. 2-0 c’est le score à la pause malgré quelques occasions de part et d’autre. Le match se poursuit sur un tempo moyen. Avant l’heure de jeu Julian Draxler quitte ses partenaires blessé à la cuisse. La casse continue.

PSG / DFCO

Samedi 24 octobre 2020 (21 heures) au Parc des Princes | 8e journée de Ligue 1 Uber Eats | Diffuseur : Canal Plus | Arbitre : Hamel | VAR : Delerue |Avertissement : Konaté (45e) |Buts : Kean (3e et 23e)

PSG : Rico – Dagba, Danilo, Diallo, Bakker – Rafinha, Marquinhos (c), Draxler (Herrera 59e) – Neymar – Sarabia, Kean

: Rico – Dagba, Danilo, Diallo, Bakker – Rafinha, Marquinhos (c), Draxler (Herrera 59e) – Neymar – Sarabia, Kean Remplaçants : Navas, Pembele, Florenzi, Kimpembe, Kapo, Fadiga, Ruiz, Herrera, Mbappé.

: Navas, Pembele, Florenzi, Kimpembe, Kapo, Fadiga, Ruiz, Herrera, Mbappé. Entraîneur : Tuchel