Direct – PSG / Manchester United : 1-2

De nouvelles aventures européennes débutent pour le PSG ce soir avec la réception de Manchester United au Parc des Princes (à huis clos) dans le cadre de la première journée de la phase de groupes. Du côté des compositions, pas de Marquinhos, et pas de Mitchel Bakker, deux éléments attendus dans le onze et qui ne sont que sur le banc. Le capitaine n’est à priori pas apte physiquement à débuter la rencontre. Quant au Néerlandais, c’est Layvin Kurzawa qui lui est préféré même s’il est à court de rythme. Pour le reste Thomas Tuchel aligne le 4-3-3 escompté avec un trio Neymar-Mbappé-Di Maria. Côté mancunien, pas de Paul Pogba dans le onze, ni de Matic ou de van de Beek dans l’entrejeu. OG Solskjaer opte visiblement pour un 5-2-1-2 ou 3-4-1-2.

Après une occasion franche pour Kurzawa (12e), le PSG craque à cause d’un faible Diallo qui provoque un penalty idiot… Si Navas repousse la tentative de Bruno Fernandes, l’arbitre fait retirer. Le Portugais marque alors (23e). Et puis, et puis rien d’intéressant. Difficile de trouver quelque chose de positif en cette première période, pas de bloc, pas d’intensité, pas de mouvement, pas de jeu, pas de coaching… Nothing ! 0-1 au terme d’une mi-temps lamentable dans l’implication. Thomas Tuchel décide de lancer Moise Kean à la pause et sort Gana Gueye. Après un ballon flottant de Kurzawa qui ricoche sur la barre de Gea, c’est un corner qui permet au PSG d’égaliser. Une tête décroisée de… Martial (54e) faisant mouche (1-1). Mais le PSG n’est décidément pas dans un bon jour. Après plusieurs alertes et parades de Navas, Rashford finit par marquer d’une frappe croisée poteau entrant (87e). 1-2, score final. Il faudra montrer très vite autre chose !

La feuille de match du PSG-Manchester United

Première journée de la phase de groupes de l’UEFA Champions League (groupe H) | Mardi 20 octobre 2020 à 21 heures au Parc des Princes | Diffuseurs : RMC Sport 1 et la chaîne Téléfoot | Arbitre : Mateu Lahoz (ESP) | Avertissement : Neymar (34e), McTominay (36e) Tuanzebe (71e), Danilo (84e), Kean (89e)

PSG : Navas – Florenzi (Dagba 79e), Diallo, Kimpembe (c), Kurzawa (Bakker 87e) – Gueye (Kean 46e), Danilo Pereira, Herrera (Rafinha 79e) – Di Maria (Sarabia 87e), Mbappé, Neymar.

: Navas – Florenzi (Dagba 79e), Diallo, Kimpembe (c), Kurzawa (Bakker 87e) – Gueye (Kean 46e), Danilo Pereira, Herrera (Rafinha 79e) – Di Maria (Sarabia 87e), Mbappé, Neymar. Non utilisés : Rico, Letellier, Pembele, Marquinhos, Draxler, Fadiga, Ruiz.

: Rico, Letellier, Pembele, Marquinhos, Draxler, Fadiga, Ruiz. Entraîneur : Tuchel