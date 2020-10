Direct – PSG / Montpellier : 4-0

Ce soir, les féminines du PSG reçoivent Montpellier dans le cadre du choc de la 5e journée de la D1 Arkema. Les deux équipes ont le même nombre de points (10) au coup d’envoi, à deux longueurs du leader, Lyon. Les Parisiennes doivent s’imposer à domicile pour prendre leurs distances sur l’un des concurrents domestiques et prendre provisoirement la tête du Championnat devant l’OL. De retour de blessure, Grace Geyoro prend place sur le banc. En forme, Sandy Baltimore est titularisée à gauche de l’attaque.

Dès la 8e minute le PSG ouvre la marque par Irene Paredes d’un extérieur du pied droit après un corner ! Les joueuses d’Olivier Echouafni font le break au quart d’heure, Maria-Antoinette Katoto convertissant un centre au second poteau de Kadidiatou Diani. Avant la pause, Katoto marque encore (41e), cette fois de la tête sur un coup de pied parfaitement tiré par Luana. 3-0 c’est le score logique à la pause. A la 57e minute, Nadia Nadim est crochetée dans la surface du MHSC, mais étonnamment pas de penalty… Trois minutes plus tard Marion Torrent n’est pas loin de réduire l’écart mais sa frappe percute la barre d’Endler. Globalement la seconde période est moins bien maitrisée par le PSG. Mais Sandy Baltimore (89e) marque tout de même le but du 4-0 d’une frappe croisée. Nette victoire de bonne augure. Prochain match face à Soyaux.