Djellit inquiet pour le PSG avant la réception de Manchester United

Demain, le PSG accueille à huis clos Manchester United en ouverture de la phase de groupes de l’UEFA Champions League. Il s’agît maintenant de commencer à se projeter sur la rencontre même s’il va falloir attendre les nouvelles du jour pour connaître les éléments aptes au PSG. Le journaliste de France Football Nabil Djellit est d’ailleurs inquiet pour le champion de France. C’est ce qu’il a expliqué lors de l’EDS.

“Je suis inquiet pour le PSG, déjà parce qu’il y a le retour de Cavani au Parc des Princes et on sait ce qu’il se passe avec les ex… Je suis inquiet parce qu’il y a beaucoup d’absences. On a deux certitudes, Neymar et Mbappé. Je veux bien ajouter Di Maria, mais en dehors de ça il y a des secteurs de jeu qui peuvent être déficients. Quel milieu de terrain face à Manchester United ? Je n’en sais rien avec toutes ces absences… Quelle charnière centrale ? Ok, en ce moment Kimpembe est injouable, mais qui avec lui ? Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que le PSG est tombé dans une poule faible. Je pense que Manchester United est un adversaire sérieux avec des armes offensives qui peuvent faire très mal. Il y a des joueurs à MU qui peuvent regarder au quotidien dans les yeux chaque joueur du PSG. Là, Pogba est plus fort que n’importe quel milieu de terrain parisien. Là où le bât blesse un peu à United, c’est défensivement. Mais offensivement, Martial et Rashford c’est très fort ! Si tu n’as pas Marquinhos…”