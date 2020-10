Djellit : “Kouassi aurait eu du temps de jeu au PSG”

Alors qu’il avait joué 13 matches avec le PSG – son club formateur – Tanguy Kouassi a décidé de ne pas signer son premier contrat professionnel avec les Rouge & Bleu mais du côté du Bayern Munich. Mais le jeune défenseur central (18 ans) a eu un coup dur du côté de la Bavière. En effet, il n’a pas été intégré à la liste du champion d’Allemagne pour la phase de poules de la Ligue des Champions. Pour Nabil Djellit, le titi parisien n’a pas fait le bon choix.

“Ça interpelle sur son choix. Tu quittes le PSG mais là tu vas dans un club où tu n’es pas sûr de jouer, note Djellit dans l’Equipe du Soir. Il serait sûrement apparu en Bundesliga (actuellement blessé et de retour début novembre, ndlr) mais il faut voir la densité et la concurrence à son poste dans ce club-là. Il y a des joueurs comme Hernandez qui ne joue pas tout le temps. Quand Diaby quitte le PSG, à son poste il y a des superstars et il n’y a pas forcément de perspective. Il va au Bayer Leverkusen et il joue. Kouassi, je comprends qu’il puisse accepter le Bayern mais là où il s’est trompé, à court terme, c’est que dans son secteur de jeu, il aurait eu du temps de jeu. […] À court terme, il n’a pas fait un bon choix.”