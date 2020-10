Domi : “J’ai été un peu surpris de ne pas voir Rafinha d’entrée”

Pour son entrée en lice en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a déçu. Vice-champion d’Europe en titre, le PSG a perdu lors de sa première rencontre de C1 à domicile face à Manchester United (1-2) et est déjà dans l’obligation de gagner son prochain match en Turquie face au Istanbul Basaksehir. Auteur d’une performance collective très pauvre, les hommes de Thomas Tuchel, et lui-même, ne pouvaient pas passer entre les critiques.

C’est le cas de l’ancien parisien, Didier Domi, qui est longuement revenu sur cette rencontre pour le site internet de So Foot. Il met en exergue les multiples carences dans le plan de jeu des Rouge & Bleu.

“En C1, le plus important est ta qualité de récupération. On n’a pas été assez compacts et si on remet le 4-4-2, il va falloir être capable de faire ces efforts défensifs ou d’avoir une mentalité pour aller chercher haut l’adversaire en permanence comme contre Dortmund.

Souvent d’ailleurs, on assiste à ce cas de figure lorsque le Paris Saint-Germain est dos au mur comme contre Liverpool ou Dortmund. Quitte même à sortir Di María à l’heure de jeu et mettre Sarabia pour terminer la rencontre, mais il faut impérativement ne pas relâcher le travail défensif. Et si on joue en 4-3-3 en revanche, il faut mettre d’entrée Rafinha et bien sûr Marco Verratti si possible. Je pense que Rafinha va être très important pour Paris, il peut être l’élément, dans un 4-3-3, qui va pouvoir changer l’équilibre de l’équipe. Il peut défendre, il a l’habitude du contre-pressing et il a une relation technique avec Neymar ou Mbappé. J’ai été un peu surpris de ne pas le voir d’entrée, surtout après son bon match à Nîmes, mais il ne faut pas oublier aussi que Kurzawa et Alessandro Florenzi sont deux latéraux qui jouent très haut, et je pense qu’avec Gueye, Tuchel a voulu privilégier un certain équilibre… C’est loin d’être facile pour lui.“