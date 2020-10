Douchez : “C’est inconscient de les faire jouer avec si peu de repos”

Les matches internationaux terminés, les joueurs du PSG sont de retour à Paris ce jeudi afin de préparer la 7e journée de Ligue 1 face au Nîmes Olympique. Une rencontre de championnat seulement deux jours après la trêve internationale et qui s’inscrit dans un calendrier très chargé pour le club de la capitale dans les prochaines semaines. Nicolas douchez, ancien joueur du PSG, estime que ce n’est pas normal que les joueurs enchaînent si vite, avec si peu de repos.

“Pour moi, c’est une connerie. En temps normal, quand on joue tous les trois jours, pour des questions de récupération et d’enchaînement, c’est assez compliqué. Là, revenir de sélection et enchaîner à peine deux jours après, c’est mettre les joueurs en danger et risquer des blessures, explique Nicolas Douchez sur le plateau de Téléfoot. Tous ces paramètres là, c’est vraiment du n’importe quoi. Ce qui pose problème, c’est surtout qu’il y a la Ligue des champions qui enchaîne juste derrière. (…) C’est inconscient de les faire jouer avec si peu de repos.“