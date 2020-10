Draxler : “C’est pourquoi j’ai décidé de rester au PSG”

Julian Draxler (27 ans) était hier le capitaine de l’Allemagne lors du match nul (3-3) contre la Turquie. Le milieu de terrain offensif, sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le PSG, a été placé pendant des semaines dans la catégorie des joueurs à vendre. Interrogé mercredi soir sur la question, Julian Draxler a expliqué qu’il n’avait pas eu de proposition intéressante lors du mercato. Approché par le Hertha BSC et le Bayer Leverkusen, il a préféré rester à Paris. “En raison du Corona et de toute cette situation, il n’y avait tout simplement rien cet été qui puisse m’attirer”, a déclaré Draxler après le match au micro du RTL local. “C’est pourquoi j’ai décidé de rester au PSG et de jouer plus et mieux que l’an dernier.” Une détermination qui s’est sentie lors des dernières sorties de l’international allemand sous le maillot du PSG. Par ailleurs, Julian Draxler a loué les qualités d’Eric Maxim Choupo-Moting, recrue du FC Bayern : “Il donne tout pour l’équipe tous les jours, il n’a pas un ego particulièrement grand, il aime juste le football, il vient s’entraîner tous les jours de bonne humeur.”