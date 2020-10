Draxler : "La saison dernière est à oublier pour moi"

Depuis le début de la saison, Julian Draxler (27 ans) revit. En effet, avec l’enchaînement des blessures et des cartons rouges, l’Allemand a retrouvé un temps de jeu conséquent avec le PSG. Appelé avec la Mannschaft, le milieu offensif s’est confié sur sa situation avec le club de la capitale. Le joueur du PSG veut passer à autre chose après sa saison décevante l’an dernier.

“La saison dernière ne s’est pas du tout bien passée. Que ça soit sur le plan sportif ou par rapport à mes blessures et il y a aussi une fin prématurée à cause du Covid-19. C’était définitivement une saison à oublier pour moi. Oui, c’est ce que j’ai pensé. Oui, j’ai pensé essayer de passer à autre chose, explique Draxler par des propos rapportés par Bild. En raison de la situation sanitaire, il était finalement difficile de trouver un club où j’aurais dit : tout est réuni, je veux y aller vraiment. Ce n’était pas le cas, alors j’ai décidé que ça ne valait pas la peine et que je dois continuer à chercher ma chance à Paris.“