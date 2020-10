Duluc : “Ce PSG-Manchester United est bien la suite de l’histoire”

Le 6 mars 2019 le PSG était stupidement éliminé au Parc des Princes par un faible Manchester United (2-0 puis 1-3) juste avant le coup de sifflet final suite à un penalty très contestable. Ce mardi les deux clubs se retrouvent dans le cadre de la première journée de l’UEFA Champions League (groupe H). Avec cette rencontre des huitièmes de finale en tête ? Forcément, juge Vincent Duluc, journaliste de L’Equipe, sur la chaîne du média sportif.

“Le sport c’est une histoire, un feuilleton, et même si c’est une rencontre de phase de groupes on ne peut pas voir ce match sans songer à ce qu’il s’est passé vingt mois en arrière. C’est impossible. Au moment du tirage on s’est forcément dit “tiens les revoilà !” En plus c’est un match qui a eu un impact profond sur le PSG et Manchester United. Sans ce match OG Solskjaer ne serait plus l’entraîneur de ManU depuis longtemps. Et si on estime que c’est trop différent, ça veut dire qu’on se fiche de la phase de groupes… Et quand on est Français on ne peut pas mépriser la phase de poules. C’est quand même là où ça s’arrête en général à part pour le PSG. Le meilleur du football européen est là dans les 6 à 7 semaines à venir. Moi, j’ai envie de voir ça. Donc je pense que ce PSG-Manchester United est bien la suite de l’histoire.”