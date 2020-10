Duluc estime que le PSG n’est par arbitré de la même manière en L1 et en Ligue des champions

Abdoulaye Touré, milieu de terrain du FC Nantes, a expliqué en conférence de presse d’avant match contre le PSG que les champions de France étaient “un peu plus protégés que d’autres”, avant d’ajouter : “Quand je joue contre le PSG, ils bénéficient d’un arbitrage limite favorable. On leur accorde plus facilement des fautes. Ils ont l’expérience pour induire l’arbitre en erreur. Ils ont le charisme et la personnalité pour jouer là-dessus. Chacun doit faire comme eux pour inverser la tendance.” Un constat que Vincent Duluc, journaliste de L’Equipe, a appuyé.

“On voit bien qu’il y a un décalage entre l’arbitrage du PSG en Ligue 1 et en Ligue des champions. C’est assez sensible”, a commenté Vincent Duluc lors de l’EDS. “Cela augmente le confort même si maintenant il y a le VAR. […] Si on prend le PSG/OM cette année, la stratégie de Marseille a été de ne pas jouer au foot. Ils ont décalé le match sur un autre terrain, celui de la provocation, de garder ses nerfs, et les Parisiens n’ont pas gardé leur maitrise. Ils n’ont pas l’habitude. Au niveau des joueurs, il y a quelque chose de révélateur. Quand Verratti perd le ballon en Ligue 1, il tombe, on siffle systématiquement. Franchement, il a toujours le coup franc. En Ligue des champions, il l’a une fois sur deux.” Ce qu’on ne pourra pas vérifier ce soir puisque Marco Verratti fait partie de la longue liste des joueurs indisponibles pour le Nantes-PSG.