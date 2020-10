Duluc : “Le doublé de Mbappé ne valide pas le choix de Tuchel de le faire jouer”

48 heures après une rencontre en Croatie avec les Bleus, Kylian Mbappé était encore sur le terrain vendredi soir à Nîmes (0-4). L’attaquant du PSG – auteur d’un doublé – a demandé à jouer la rencontre de la 7e journée de L1. Et il a disputé quasiment toute la rencontre. Selon le journaliste de L’Equipe Vincent Duluc, l’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, a fait preuve d’incompétence en gérant ainsi le champion du monde.

“Le doublé de Mbappé ne valide pas le choix de Tuchel de le faire jouer. Pour moi le risque était disproportionné même s’il a aidé le PSG à s’en sortir. Kylian Mbappé n’aurait pas dû jouer. Il a joué 85 minutes, c’est assez invraisemblable. Et le risque ne s’est pas éteint vendredi soir, il ira jusqu’à mardi et le match contre Manchester United”, a commenté Vincent Duluc sur le plateau de l’EDS. “La question n’est pas de savoir si Mbappé est indispensable au PSG ou si Paris avait besoin de lui à Nîmes, la question est de savoir comment on gère un joueur comme lui à ce moment de la saison. Cela me choque qu’il ait joué à 11 contre 10 pendant 85 minutes contre une équipe qui a franchi deux fois le milieu de terrain en une heure ! Ce n’est pas sérieux.”