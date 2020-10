Echouafni : “Face à Montpellier, on a su faire mal au bon moment”

Ce samedi, pour le compte de la 5e journée de D1 Arkema, la section féminine du Paris Saint-Germain a réalisé une partie extrêmement sérieuse face à Montpellier en l’emportant sur le score fleuve de 4-0. Au sortir de ce très joli succès, Olivier Echouafni s’est exprimé au micro de PSG TV. Forcément, le coach rouge et bleu se dit très satisfait face à la copie rendue par ses joueuses : “Le contrat est rempli. On voulait distancer Montpellier, un concurrent direct, qui avait le même nombre de point que nous avant ce match. On a réussi à faire ce qu’il fallait. On a très bien débuté le match en marquant deux buts, ce qui nous a permis d’être en confiance tout de suite. S’il y a bien un mot à utiliser aujourd’hui, je dirais qu’on a été efficace. On a su faire mal au bon moment”, a déclaré Echouafni.