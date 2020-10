Echouafni : “Il faut répéter les mêmes efforts que contre Reims”

Demain après-midi (15 heures), les Féminines du PSG se déplacent sur la pelouse de Dijon dans le cadre de la 4e journée de D1 Arkema. Avec deux succès et un nul, les joueuses parisiennes voudront à nouveau l’emporter afin de ne pas être distancée par Lyon, qui compte actuellement cinq points d’avance (avec un match en plus). Pour PSG TV, Olivier Echouafni – le coach parisien – a évoqué cette confrontation face aux Dijonnaises.

“La préparation se passe bien, surtout que nous sortons d’une belle victoire face à Reims. L’objectif est de remettre tout le monde à niveau, de régénérer les organismes avec l’enchaînement des matches et les rencontres internationales, assure Echouafni. L’idée est de redonner un peu de fraîcheur au groupe malgré de grosses séance de travail. Il faut répéter les mêmes efforts que contre Reims et réitérer ce genre de performance. Dijon a remporté deux matches sur trois, elle compte donc 6 points. Elles sont juste derrière nous au classement, l’objectif est aussi de les mettre à distance. C’est difficile de jouer là-bas, nous y sommes allées la saison dernière, et nous avons marqué dans les arrêts de jeu. On s’attend à un match difficile, sur un terrain qui risque d’être compliqué, il faudra parvenir à s’adapter à ces situations.”