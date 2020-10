Echouafni : “On a des objectifs importants, il faut s’y tenir”

Ce samedi soir à 20h45 (Canal Plus Sport), la D1 Arkema offrira un choc entre les Féminines du PSG (2e, 10 pts, +10) et Montpellier (3e, 10 pts, +6), dans le cadre de la 5ème journée du championnat. Une victoire est impérative pour les Parisiennes afin de mettre la pression sur l’Olympique Lyonnais (1er, 12 pts). En conférence de presse, l’entraîneur des Parisiennes, Olivier Echouafni, a précisé que la marge d’erreur sera minime cette saison pour aller chercher le titre de champion de France.

“On sait qu’on n’a pas beaucoup le droit à l’erreur si on veut aller chercher un titre. Maintenant, cette année, il y a trois places pour la Ligue des champions, plus on sera dans cette partie-là, plus on pourra aller chercher une récompense. On a des objectifs importants, il faut s’y tenir”, a déclaré Olivier Echouafni, dans des propos rapportés par lequipe.fr.

Olivier Echouafni a également donné des nouvelles de Grace Geyoro, qui avait effectué son retour dans le groupe la semaine passée (après une blessure au tibia). “Grace se sent plutôt bien. On est très vigilant par rapport à elle, pour la simple et bonne raison que la blessure qu’elle a eue n’est pas anodine. On a toujours peur d’une récidive. On prend le temps. Elle va bien, elle s’est bien entraînée depuis dix jours. Elle revient petit à petit dans le groupe. On va y aller doucement pour qu’elle puisse retrouver le rythme, la compétition. On est prudent car on sait que les fractures de fatigue sont problématiques. Il faut être prudent.” Olivier Echouafni a notamment indiqué que Ramona Bachmann (phase de reprise) sera la seule absente du groupe pour affronter Montpellier.