Echouafni : “On est a domicile et on doit faire le travail”

Ce samedi à 20h45 (Canal Plus Sport), les Féminines du PSG (2e, 10 pts) affrontent le Montpellier Hérault (3e, 10 pts) dans le cadre de la 5ème journée de D1 Arkema. Les deux équipes auront pour objectif de se rapprocher du leader lyonnais (12 pts). Dans le JT du PSG, l’entraîneur des Parisiennes, Olivier Echouafni, a évoqué ce choc face aux Montpelliéraines. “C’est un concurrent direct, cette équipe de Montpellier réalise un très bon début de championnat avec trois victoires et un nul comme nous. C’est une équipe qui a beaucoup évolué à l’intersaison avec pas mal de nouvelles joueuses et beaucoup de fraîcheur. Et on aura affaire certainement à une équipe qui sera bien organisée. Mais voilà, on est a domicile et on doit faire le travail”, a exposé Olivier Echouafni à PSG TV.

Depuis le début de la saison, les Parisiennes ont remporté trois rencontres face Guingamp (4-1), le Stade de Reims (4-0) et le Dijon FCO (3-0), et concédé un match nul frustrant face à Bordeaux (0-0).